Olimpia entra em crise antes de encarar o Flamengo

Após avançar na Libertadores da América com uma campanha praticamente irretocável, o Olimpia chegou ao segundo semestre com muita expectativa.

De olho nos duelos contra o Flamengo, o Decano mirou os quatro jogos do Paraguaio como base para chegar em alta no mata-mata continental.

Por conta disso, a torcida acreditou que poderia encarar o Fla, mas ao que tudo indica a situação será bem delicada.

Nos dois jogos desde o retorno do Paraguaio, o Olimpia foi superado pelos rivais e o sinal de alerta está ligado.

A última decepção veio na noite de sábado, quando foi derrotado pelo Resistência por 3 a 2, fora de casa.

Calendário

Antes do Flamengo, o Olimpia terá pela frente o San Lorenzo e Nacional.

