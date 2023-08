Apesar de não ter sido considerado como favorito no embate de oitavas de final da Libertadores, diante do Flamengo, o feito do Olimpia, na última quinta-feira (10), segue uma tendência construída pelo Decano ao longo de sua história na competição continental.

Isso porque esta foi a quarta vez que o clube de Assunção enfrentou um campeão vigente do torneio no mata-mata e conseguiu superá-lo, sendo o clube sul-americano que mais vezes conseguiu esse feito.

Além dessa demonstração de força, o Olimpia tem como feliz coincidência o fato de que, em todas as oportunidades que fez isso anteriores a 2023, a equipe paraguaia terminou a competição levantando a taça da Liberta: 1979 (batendo, na final, o Boca Juniors, campeão em 1978), 1990 (eliminando o Atlético Nacional na semi, campeão de 1989) e 2002, quando derrubou, nas quartas de final, o então campeão Boca Juniors.

Na próxima fase, o Decano enfrentará outro brasileiro na busca para manter a tradição de sua história na Libertadores, o Fluminense. Com datas ainda a serem especificadas pela Conmebol, a previsão é dos jogos ocorrerem nas semanas dos dias 22 a 24 de agosto (ida) e entre 29 a 31 de agosto para o confronto decisivo.