Olimpia tenta quebrar série negativa antes do Fluminense

Na última quinta-feira, o Olimpia foi superado pelo Fluminense por 2 a 0 e ficou em desvantagem nas quartas de final da Libertadores da América.

Agora, cabe ao time comandado por Arce derrotar o Tricolor por três gols de diferença e carimbar uma vaga na semi continental.

Calendário

Porém, antes do reencontro com o Flu, o Olimpia terá uma missão diante do Sportivo Ameliano pelo Campeonato Paraguaio.

Nos últimos três jogos, o Decano não conseguiu vencer seus compromissos. Foram dois empates e uma derrota.

A última vitória foi contra o Flamengo no dia 10 de agosto, quando levou a melhor por 3 a 1.