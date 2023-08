Olimpia vê Fluminense mais ‘difícil’ que o Flamengo; entenda

A partir das 21h (Horário de Brasília), o Olimpia abre a série das quartas de final contra o Fluminense, no Maracanã.

Leia Mais: Valderrama diz que aguarda ‘pedido de desculpas’ de Mbappé

Pity Martínez é oficializado como reforço do River Plate

Após vencer o Flamengo na fase anterior, o Decano entra em campo com mais atenção do adversário e quer fazer história.

Dono da segunda melhor campanha na fase de grupos, o Olimpia aparece com o objetivo de voltar para casa com um bom resultado e decidir ao lado da sua torcida no Defensores Del Chaco.

Rival

Diferente do que encontrou nas oitavas de final, o Olimpia vê o Fluminense como um obstáculo maior em relação ao Flamengo.

Um dos motivos é o ambiente do Tricolor, que chga para a eliminatória muito mais ameno e sem crises internas.

Além disso, o jogo apresentado pelo Fluminense é mais complexo. O Flu troca passes, mas também sabe ferir o adversário com definições rápidas, o que faz o Olimpia reforçar a sua marcação.