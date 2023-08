Olimpia vem com mudança na escalação para encarar o Flu

A quinta-feira é decisiva para o Olimpia, que reencontra o Fluminense e vai buscar mais uma virada dentro do Defensores Del Chaco.

Com a necessidade de marcar pelo menos dois gols, Arce e seus comandados usam a força das arquibancadas para empurrar o Decano.

Escalação

Para o jogo dentro do seu estádio, Arce só irá promover uma mudança. Ortiz volta ao time e fica com a vaga de Junior Barreto, que atuou no Maracanã. No restante, a escalação inicial será a mesma.

Como não poderia ser diferente, o Olimpia quer um time mais presente no campo de ataque e sedento por um gol nos minutos iniciais.