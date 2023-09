Onde assistir e prováveis times em Argentina x Equador pelas Eliminatórias

O confronto que encerrará o primeiro dia de disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 envolverá, simplesmente, a atual campeã mundial, Argentina. Na quinta-feira (7), a ‘Scaloneta’ receberá o Equador, no Monumental de Núñez, às 21h (de Brasília).

Pelo lado da Albiceleste, será a primeira vez que o selecionado disputará um compromisso em nível de competição desde a histórica decisão no Qatar, diante da França. Na oportunidade, o triunfo nas penalidades após o eletrizante 3 a 3 colocou a terceira estrela no peito da camisa argentina.

Por sua vez, os equatorianos precisam, desde o início, superar a adversidade de começar essa edição com três pontos a menos que todas as outras seleções. Isso se deve em função do caso envolvendo uma irregularidade documental apontada contra o lateral-direito Byron Castillo onde, apenas da manutenção da Tri na última Copa, rendeu a pena em perda de pontos além de multa de 100 mil francos suíços (cerca de R$ 525 mil) e pagamento de todas as custas do processo.

Prováveis times de Argentina x Equador pelas Eliminatórias

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María.

Equador (Técnico: Félix Sánchez)

Alexander Domínguez; Robert Arboleda, Félix Torres e William Pacho; José Hurtado, Carlos Gruezo, José Cifuentes, Moisés Caicedo e Pervis Estupiñán; Enner Valencia e Gonzalo Plata.

Onde assistir: SporTV ou acompanhe por aqui.