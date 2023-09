Onde assistir e prováveis times em Bolívia x Argentina pelas Eliminatórias

Na próxima terça-feira (12), a segunda rodada das Eliminatórias na América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 ocorrem de maneira integral onde o primeiro duelo será entre Bolívia e Argentina. A partida em questão, marcada para às 17h (de Brasília), ocorrerá no estádio Hernando Siles.

Do lado dos anfitriões, o momento é de buscar a recuperação depois de um potente golpe sofrido na partida inaugural. Apesar da boa expectativa alimentada pelo técnico Gustavo Costas prévia ao compromisso, La Verde passou longe de seus melhores dias e foi ‘atropelada’ pelo Brasil, em goleada por 5 a 1, na cidade de Belém.

Por parte da Albiceleste, existe a incerteza sobre a presença como titular de Lionel Messi após o mesmo ter sido responsável pela vitória contra o Equador, no Mâs Monumental, por 1 a 0.

Prováveis times de Bolívia x Argentina pelas Eliminatórias

Bolívia (Técnico: Gustavo Costas)

Guillermo Viscarra; Jairo Quinteros, Adrián Jusino e Marcelo Suárez; Diego Medina, Gabriel Villamil, Diego Bejarano, Boris Cespedes e Roberto Fernández; Jaime Arrascaita e Marcelo Moreno.

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Angel Di María e Julián Álvarez.

Onde assistir: SporTV 4 ou acompanhe por aqui.