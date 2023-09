Onde assistir e prováveis times em Chile x Colômbia pelas Eliminatórias

Um dos cinco compromissos que compõem a segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 é o embate entre Chile e Colômbia, às 21h30 (de Brasília), na cidade de Santiago.

Para esse jogo, as duas seleções chegam com clima bastante distinto em razão dos resultados que acumularam na rodada de estreia. Enquanto os chilenos foram amplamente dominados pelo lugar no revés por 3 a 1, os cafeteros não tiveram um grande desempenho, mas cumpriram com a missão dos três pontos ao bater a Venezuela, por 1 a 0, em Barranquilla.

Como novidades das duas equipes, o aspecto físico permite com que Alexis Sánchez tenha condições de reforçar o sistema ofensivo da Roja. Do lado colombiano, Juan Guillermo Cuadrado chegou a preocupar por conta de como deixou o gramado no triunfo diante dos venezuelanos.

Entretanto, mesmo não tendo lesão mais séria detectada, a preocupação para recompor melhor o sistema de meio-campo deve dar espaço para Jorge Carrascal na vaga de Cuadrado.

Prováveis times de Chile x Colômbia pelas Eliminatórias

Chile (Técnico: Eduardo Berizzo)

Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán e Gabriel Suazo; Arturo Vidal, Erik Pulgar, Charles Aránguiz e Diego Valdés; Alexis Sánchez e Ben Brereton.

Colômbia (Técnico: Nestor Lorenzo)

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí e Deiver Machado; Jefferson Lerma, Matheus Uribe, Jhon Arias, Jorge Carrascal e Luis Díaz; Rafael Santos Borré.

Onde assistir: SporTV ou acompanhe por aqui.