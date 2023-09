Onde assistir e prováveis times em Equador x Uruguai pelas Eliminatórias

Equador e Uruguai se enfrentam na próxima terça-feira (12), às 18h (de Brasília), pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo em questão ocorrerá no estádio Casa Blanca.

Os mandantes jogam com a responsabilidade de buscarem a recuperação depois de perderem, na Argentina, para os donos da casa, por 1 a 0. Por sua vez, a representação que atua fora de casa vem de uma convincente vitória por 3 a 1, diante do Chile, em Montevidéu.

As duas seleções possuem questões relacionadas a problemas físicos onde, do lado uruguaio, se sabe que Emiliano Martinez foi retirado da convocação por um problema no músculo do quadril no lado esquerdo. Já Moisés Caicedo, por dores em um dos joelhos, tem sido observado atentamente pela comissão técnica onde sua presença no confronto dessa semana está sob dúvida.

Prováveis times de Equador x Uruguai pelas Eliminatórias

Equador (Técnico: Félix Sánchez)

Hernán Galíndez; Félix Torres, Robert Arboleda, Willian Pacho e Andrés Hurtado; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán e José Cifuentes; Kevin Rodríguez e Enner Valencia.

Uruguai (Técnico: Marcelo Bielsa)

Sergio Rochet; Nahitán Nández, Matías Viña, Sebastián Cáceres e Joaquín Piquerez; Manuel Ugarte, Federico Valverde e Nicolás De la Cruz; Maximiliano Araujo, Facundo Pellistri e Darwín Núñez.

Onde assistir: SporTV 2 ou acompanhe por aqui.