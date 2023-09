Onde assistir e prováveis times em Paraguai x Peru pelas Eliminatórias

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 começarão na América do Sul, oficialmente, às 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (7). O embate em questão será entre Paraguai e Peru, tendo o Estádio Tenente Coronel Antonio Oddone Sarubbi como palco.

Em Ciudad del Este, o selecionado da casa começa não apenas com o ‘sonho’ de voltar a um Mundial em meio à ausência que dura desde 2010, mas também com um certo teor de pressão após recentes declaração do presidente da Associação Paraguaia de Futebol (APF), Robert Harrison. Para ele, com o aumento dos participantes de 32 para 46, tornou-se ‘obrigação’ ir para a próxima edição do torneio que ocorrerá entre três países: Canadá, Estados Unidos e México.

“Temos a obrigação de chegar ao Mundial e não temos que ter medo de dizer porque há mais vagas, isso é uma realidade. Elas existem e todos nós pensamos isso. É Argentina, Brasil e, depois, está o restante”, frisou o dirigente.

Por sua vez, o Peru inicia seu primeiro ciclo mundialista após a saída de Ricardo Gareca onde Juan Reynoso terá a missão de, pelo menos, repetir o feito de 2018 onde a Blanquirroja chegou até a fase de grupos. No Qatar, os peruanos acabaram perdendo o confronto da repescagem contra a Austrália.

Prováveis times de Paraguai x Peru pelas Eliminatórias

Paraguai (Técnico: Guillermo Barros Schelotto)

Santiago Rojas; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena e Blas Riveros; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Miguel Almirón, Romero Gamarra e Ramós Sosa; Gabriel Ávalos.

Peru (Técnico: Juan Reynoso)

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram e Miguel Trauco; Marcos López, Renato Tapia, Andy Polo e Yoshimar Yotún, André Carrillo e Paolo Guerrero.

Onde assistir: SporTV ou acompanhe por aqui.