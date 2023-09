Onde assistir e prováveis times em Uruguai x Chile pelas Eliminatórias

A quarta partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, na América do Sul, será entre Uruguai e Chile. O duelo, marcado para às 20h (de Brasília), acontecerá no tradicional Estádio Centenario, em Montevidéu.

Para os dois lados, o momento é de montagem de uma equipe sem ter à disposição nomes históricos do último período vitorioso tanto para uruguaios como no caso dos chilenos.

No caso da Celeste, além da expectativa existente para o início em ritmo de competição do trabalho de Marcelo Bielsa, também há a curiosidade para a disposição da equipe que não terá, por opção do treinador, figuras do calibre de Fernando Muslera, Luis Suárez e Edinson Cavani.

Por sua vez, a Roja tenta apagar a imagem ruim que ficou do último ciclo mundialista onde Eduardo Berizzo terá de lidar com a sentida ausência de Alexis Sánchez. Com dores musculares, ele é baixa certa para a estreia e também é considerado como dúvida para a segunda rodada, oportunidade onde o Chile receberá a Colômbia, em Santiago.

Prováveis times de Uruguai x Chile pelas Eliminatórias

Uruguai (Técnico: Marcelo Bielsa)

Sergio Rochet; Nahitán Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña e Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz e Facundo Pellistri; Darwin Núñez e Maximiliano Araújo.

Chile (Técnico: Eduardo Berizzo)

Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán e Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Marcelino Núñez e Diego Valdés; Ben Brereton Díaz e Alexander Aravena.

Onde assistir: SporTV ou acompanhe por aqui.