Onde assistir e prováveis times em Venezuela x Paraguai pelas Eliminatórias

A terceira partida, válida pela rodada 2 das Eliminatórias na América do Sul para a Copa do Muno de 2026, será entre Venezuela e Paraguai. O compromisso da próxima terça-feira (12) ocorrerá às 19h (de Brasília) no Estádio Metropolitano de Maturín.

Leia mais: Onde assistir e prováveis times em Equador x Uruguai pelas Eliminatórias

Rafinha muda discurso e aponta maior clube do Brasil

Buscando sua primeira participação na fase de grupos de uma Copa, a Vinotinto não iniciou da melhor maneira sua trajetória na competição. Apesar da resistência em boa parte do tempo, acabou derrotada fora de casa, pela Colômbia, por 1 a 0.

Já do lado guaraní, atuando diante de seus torcedores, faltou transformar as oportunidades formuladas em gol diante do Peru. Por isso, mesmo tendo um homem a mais desde os 45 minutos da primeira etapa, não conseguiu sair do empate sem gols.

Prováveis times de Venezuela x Paraguai pelas Eliminatórias

Venezuela (Técnico: Fernando Batista)

Rafael Romo; Alexander González, Yordán Osorio, Wilker Ángel e Luis del Pino; Tomás Rincón, José Martínez e Yangel Herrera; Darwín Machís, Yeferson Soteldo e Salomón Rondón.

Paraguai (Técnico: Guillermo Barros Schelotto)

Miguel; Rojas, Balbuena, Gómez, Riveros; Cubas, Villasanti, Gómez; Almirón, Sosa, Avalos.

Onde assistir: SporTV ou acompanhe por aqui.