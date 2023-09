Opinião: Conmebol deveria voltar atrás e acabar com final única

De forma inesperada, a Conmebol resolveu mexer nos bastidores e a sede da final da Copa Sul-Americana foi trocada. Inicialmente, Montevidéu iria receber o confronto. Agora, Maldonado, cidade próxima a Punta del Leste, foi a escolhida.

Final da Sul-Americana tem local alterado pela Conmebol

A decisão se deu por conta do temor que a entidade tem de ver o estádio Centenário vazio em caso de final entre Fortaleza e Defensa y Justicia.

A imagem não seria positiva para os dirigentes e, principalmente aos olhos dos patrocinadores, que investem pesado com altas cifras nos cofres da Conmebol.

Por conta disso, o estádio Domingo Burgueño Miguel, com capacidade para 25 mil pessoas, foi escolhido para receber o jogo no dia 28 de outubro.

Ideia errada

Com inveja da Europa, Alejandro Domínguez inventou as finais da Libertadores e Sul-Americana com sedes únicas, mas não obteve êxito em sua experiência de forma positiva no continente.

Com exceção de duas finais da Libertadores (2019 e 2022) e uma da Sul-Americana (2019) e as decisões de 2021 por causa da pandemia, os estádios ficam com clarões nas arquibancadas.

O melhor a se fazer é Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, voltar atrás e reviver seus torneios com dois jogos, onde cada time recebe o adversário em seu próprio campo.