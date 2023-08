Óscar Romero deixa Boca Jrs e fecha com novo time

Principal responsável pela armação de jogo do Boca Juniors no primeiro semestre, Óscar Romero se tornou carta fora do baralho.

Ao quebrar o seu contrato com o time argentino, Romero encaminhou a sua chegada ao Pendikspor, do futebol turco.

De acordo com as informações, o clube escolhido por Romero é apenas uma ponte ao Galatasaray, já que o dono administra os dois times.

Sendo assim, a expectativa é que Óscar Romero chegue ao Galatasaray a partir da janela de janeiro na Turquia.