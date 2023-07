Paolo Guerrero é anunciado como reforço da LDU

O centroavante peruano Paolo Guerrero, após sua apagada passagem pelo Racing, é o novo reforço da LDU. O clube de Quito anunciou a contratação em seus canais oficiais onde o vínculo inicial tem duração até o fim de 2023.

Leia mais: Casa de apostas fecha acordo com Cássio para ser embaixador

Valencia analisa condição para liberar Edinson Cavani

Segundo apontou a própria Liga no anuncio do reforço de 39 anos de idade, existe a possibilidade em contrato de que o atual vínculo seja prolongado de maneira automática. Entretanto, sem especificar qual seria a extensão da cláusula.

O jogador de experiência também na seleção do Peru atuará pela primeira vez no futebol equatoriano. Formado nas categorias de base do Alianza Lima, Guerrero foi ainda jovem para a Europa onde defendeu Bayern de Munique e Hamburgo antes de retornar a América do Sul e viver alguns de seus anos mais brilhantes, especialmente, no Corinthians.

Além do clube paulista, Paolo Guerrero defendeu Flamengo, Internacional e Avaí no Brasil antes da recente (e curta) experiência no futebol argentino. Pelo clube de Avellaneda, foram 22 partidas com apenas três gols e duas assistências.

Vale ressaltar que, além do segundo turno da LigaPro, a LDU terá no segundo semestre de 2023 a disputa da Sul-Americana. No torneio em questão, o clube de Quito aguarda o ganhador de Ñublense e Audax Italiano para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!