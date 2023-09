Paolo Guerrero tem desempenho frustrante na LDU

Na noite da última quinta-feira, Paolo Guerrero foi o grande nome da LDU na disputa de pênaltis, que culminou com a eliminação do São Paulo na Sul-Americana.

Ao marcar o seu gol, o centroavante se dirigiu as arquibancadas do Morumbi e fez a letra ‘C’ com menção ao Corinthians, seu ex-clube.

Após o duelo, Paolo Guerrero falou sobre o Timão e relembrou com carinho a passagem no clube do Parque São Jorge.

LDU

Se o passado ainda mexe com Paolo Guerrero, o presente necessita ser construído de maneira sólida no Equador.

Desde a sua chegada a Liga de Quito, Paolo Guerrero disputou oito jogos e marcou apenas um gol com a camisa do clube equatoriano.

Apesar do seu gol diante do São Paulo, a penalidade máxima não conta na estatística para contabilizar seus gols. Sendo assim, a média do jogador é 0,01 gol por jogo.