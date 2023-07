Paraguaio: Cerro Porteño perde em casa; Guaraní estreia com vitória

A rodada inicial do Clausura Paraguaio chegou ao fim neste domingo com dois confrontos. O Guaraní, fora de casa, levou a melhor contra o Sportivo Luqueño por 2 a 1.

A grande surpresa do dia foi o Cerro Porteño. No Nueva Olla, o Ciclón foi superado pelo Guaireña por 3 a 1 e, certamente será cobrado pelos torcedores.

A próxima rodada do Clausura Paraguaio será no próximo fim de semana e terá a cobertura do FL.

