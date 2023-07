Paulo Autuori ainda é assunto no Atlético Nacional

A saída de Paulo Autuori ainda não foi bem digerida nos bastidores do Atlético Nacional, que segue sem rumo neste segundo semestre.

Leia Mais: Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023: Um Torneio de Capacitação e Conquistas Brilhantes

Copa do Mundo Feminina 2023: O Despertar do Futebol das Mulheres

Em contato com a imprensa local, o presidente do clube, Francisco da Costa, abriu o jogo e falou sobre a fase da equipe.

“A derrota contra o Millonarios na decisão ainda nos machuca. São dias duros e mais complicados. Não é fácil, pois sabemos o que representaria esse título ao nosso torcedor”, declarou, antes de completar:

“A saída do professor Paulo Autuori mexeu conosco. Encontramos dificuldades e não conseguimos dar sequência ao que foi iniciado por ele”.

Calendário

Neste segundo semestre, o Atletico Nacional vai disputar a Libertadores da América e Campeonato Colombiano.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!