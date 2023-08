Paulo Victor comenta primeira experiência fora do Brasil

Após passagem pelo Ituano, o atacante Paulo Victor possui um novo desafio na carreira. O atacante aceitou proposta do Chaves (Portugal) e irá atuar, pela primeira vez, fora do Brasil. Com seis gols marcados e um gol em 33 compromissos nesta temporada, o homem de frente falou sobre as expectativas que possui ao chegar em terras lusitanas.

“É um desafio na minha carreira, pois é a primeira equipe que eu vou defender fora do país (Brasil). Estou muito feliz por defender as cores do Chaves, que é um clube histórico do futebol português”, afirmou o atleta nas redes sociais de sua nova equipe.

Comentando sobre o seu estilo de jogo, o atacante destacou pontos que podem contribuir para seu bom desempenho em Portugal:

“Sou um cara muito agressivo dentro de campo, intenso. Procuro sempre ajudar a equipe da melhor forma possível. Além disso, sou um jogador de velocidade também.”

Paulo Victor é formado nas categorias de base do Athletico-PR. No Furacão, se destacou na Copa São Paulo de 2020 onde foi o goleador da equipe (cinco gols) em campanha onde o clube da Baixada parou nas quartas de final, caindo diante do Corinthians. Ao sair do time paranaense, Paulo Victor também vestiu as camisas do Joinville, Brasil de Pelotas e Operário antes de chegar neste ano ao Ituano.