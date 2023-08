Pedrinho comemora novo momento após dificuldades no futebol italiano

Apesar da simbologia de sucesso existente em atuar no futebol europeu, nem sempre essa experiência está atrelada a uma necessária melhoria na qualidade de vida. Essa situação, aliás, ficou bastante clara, da pior forma possível, para o lateral-direito Pedrinho, atleta hoje do V.E. Rende (Itália).

Depois de campanhas destacadas com equipes como Imperatriz (campeão do Maranhense, em 2015) e acesso para a elite estadual, no ano de 2018, com o Guarany de Sobral, Pedrinho capitalizou o momento e foi para o Velho Continente.

Defendendo Acri, Rossiblù e Scalea, todos no futebol italiano, ele chegou a rodar pela Croácia (NK Jadran Gunja e NK Kutjevo) antes de retornar ao Rossiblù. E foi aí que começou a viver dificuldades que jamais passaria estando em um dos países com mercado mais respeitado no mundo do futebol.

Chegando a ter problemas de atrasos salariais por seis meses, ele apontou que o aspecto estrutural também era uma questão de nível bastante preocupante. Sendo que, apesar de todos os elementos serem contrários, ele angariou desempenhos com atrativos suficientes (12 gols e 13 assistências em 30 compromissos) para conseguir mudar de clube no país:

“Foi muito difícil no início, com salário atrasado. Uma situação difícil, pensei em parar e desistir de tudo, pois foram seis meses em uma situação precária no geral. A alimentação não era adequada e tinha que dividir a casa com outras pessoas. Resolvi usar minhas últimas forças, tive muita fé e perseverança. Sei que fui um dos destaques da última temporada na região. Sou muito grato por tudo, pois se eu tivesse parado naquela fase ruim, hoje eu não estaria colhendo os frutos.”