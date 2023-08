Pedro Raul marca de novo e ajuda Toluca a vencer mais uma

Pedro Raul precisou de poucos jogos para se sentir em casa. Depois do golaço de voleio na rodada passada, nesta sexta-feira (4) o atacante marcou mais um gol e ajudou o Toluca na vitória por 4 a 1 diante do Kansas City pela Copa da Liga.

Leia Mais: Principais elementos que compõem o Aviator

Saiba onde acessar e assistir aos jogos do Fluminense

Aos 31 minutos do primeiro, o camisa 9 aproveitou um cruzamento na área para anotar o segundo gol do time mexicano. ” Me sinto completamente à vontade aqui, grupo e ambiente muito bom. Continuo desempenhando o que sempre fiz, com gols, ajudando minha equipe a conquistar objetivos”, disse.

Em 3 jogos, Pedro Raul anotou dois gols e deu uma assistência. Na próxima terça-feira (8) o Toluca volta a campo contra o Minnesota United, às 21h30 (horário de Brasília).