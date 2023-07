Pensando na Libertadores, Bolívar antecipa jogo do Boliviano

Uma questão de calendário precisou fazer com que o jogo entre Oriente Petrolero e Bolívar sofresse uma modificação em sua agenda. Isso porque, na próxima terça-feira (1), o clube da capital do país disputará a partida de ida, nas oitavas de final da Libertadores, frente ao Athletico-PR.

Inicialmente, o jogo estava marcado para às 20h (de Brasília) no domingo (30). Porém, houve acerto para que o compromisso em questão ocorra no sábado (29), às 19h30. Entretanto, isso não significa que todas as partes ficaram plenamente satisfeitas.

Através das redes sociais, o presidente da SAF que gerencia o Bolívar, Marcelo Claure, fez uma publicação em tom de apelo para o atual presidente do Oriente Petrolero, Ronald Raldés, solicitando uma antecipação ainda maior do jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Boliviano.

“Pedi a Ronald Raldes, do Oriente Petrolero, como boliviano, que apoiasse o ÚNICO participante boliviano em uma copa internacional e que mudasse nosso jogo contra eles para quinta ou sexta-feira, porque isso não o afeta em nada. Sua resposta foi NÃO. Peço que reconsidere”, frisou Claure.

Do lado da representação de Santa Cruz de la Sierra, o entendimento é que concordar com maior antecipação afeta o planejamento da equipe na recuperação de seu confronto anterior, ocorrido na última segunda-feira (24). Na oportunidade a equipe perdeu fora de casa, por 1 a 0, para o Independiente Petrolero.