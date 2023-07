Perto do Boca? Cavani é descartado dos amistosos do Valencia

A medida que o tempo passa o torcedor do Boca Junior fica cada vez mais animado com a chance de contar com Edinson Cavani.

Em negociação com o clube argentino, o centroavante não compareceu ao treino da última quinta-feira e foi descartado dos próximos amistosos contra o Spartak Trnava e St Gallen.

De acordo com as informações divulgadas pelo Valencia, Edinson Cavani não participará dos amistosos por conta de uma gastroenterite.

Decisão do Boca Juniors

Apesar do interesse em contratar Cavani e a disposição do jogador em atuar na Argentina, o Boca Juniors é comedido nas atitudes.

O time Xeneize espera o atleta quebrar o seu vínculo na Espanha para avançar nas tratativas.

Libertadores

Um dos desejos da diretoria do Boca Juniors é contar com Cavani nas oitavas de final da Libertadores, quando o time encara o Nacional. Porém, a corrida contra o tempo é grande, já que o primeiro duelo será no dia 2 de agosto.

