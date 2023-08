Philippe Coutinho fica mais perto de rumar ao Oriente Médio

Apesar de ter se machucado no último dia 20 de agosto em goleada do Aston Villa contra o Everton, o meio-campista brasileiro Philippe Coutinho está bem próximo de mudar de clube e também de continente na atual janela de transferências.

De acordo com informação que foi veiculada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, o Al Duhail (Qatar) tem conversas avançadas para concretizar a chegada do brasileiro de 31 anos de idade que está há 13 no futebol europeu.

Tamanho seria o avanço na tratativa entre o clube catari e Coutinho que outras possibilidades recentes surgiram para o jogador dentro do Velho Continente vindas por parte de Betis e Besiktas. Todavia, o atleta estaria convicto de sua decisão, restando apenas um acordo entre o Duhail e o Villa para que as tratativas avancem rumo à questão burocrática de exames médicos e assinatura de vínculo.

A busca por nomes como o de Philippe Coutinho mostra a intenção não apenas do clube atualmente treinado por Hernán Crespo, mas também de outros pertencentes à elite do Qatar em reagirem a intensa mobilização da Arábia Saudita em transformar sua liga nacional em um produto de alcance global. Entretanto, com a ciência de que, com a aplicação do Fundo de Investimento Público (FIP) na Arábia, as opções de impacto vindas do Velho Continente acabam ficando mais escassas.