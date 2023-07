Por conta de lesões constantes, Valdivia pede a saída de jogador de equipe da América

Conhecido pela forte personalidade nos gramados, Jorge Valdivia aproveitou o momento instável do Colo-Colo para analisar o elenco.

Em contato com a Rádio ADN, o agora comentarista apontou que Leandro Benegas deveria sair por falta de rendimento dentro de campo.

“Infelizmente, ele (Benegas) sofreu com lesões. Isso prejudicou o seu desempenho e não conseguiu encontrar uma regularidade. Isso é muito preocupante, pois não estamos falando de qualquer equipe. É o Colo-Colo”, disparou.

Lesões

Vale citar, que Jorge Valdivia ficou marcado no Palmeiras por conta das inúmeras lesões, que o tiraram dos momentos importantes entre 2010 e 2015, em sua segunda passagem.

