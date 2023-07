Por Moisés Caicedo, Chelsea estuda nova proposta ao Brighton

Em meio a mais uma semana dentro do período de transferências europeu, o assunto no Chelsea segue sendo a busca pela contratação do meio-campista equatoriano Moisés Caicedo junto ao Brighton.

Segundo as informações que circulam em diferentes veículos da Europa, o desejo do jogador de 21 anos de idade é de dar um ‘salto’ dentro do futebol no Velho Continente desde a janela anterior, entre o fim de 2022 e o início deste ano. Tendo, inclusive, feito uma postagem nas redes sociais externando esse desejo.

Na época, o técnico de seu atual clube, o italiano Roberto de Zerbi, teria feito uma espécie de ‘pacto’ com o atleta onde ele não iria se opor a uma investida de outras equipes na atual janela caso ele optasse por ficar no Brighton até o fim da temporada 2022/2023, algo que se concretizou.

Porém, agora, o grande ponto de inflexão nas tratativas tem sido a questão financeira. Na última proposta, o Chelsea chegou a oferecer 70 milhões de libras (R$ 441,9 milhões, na cotação atualizada) pelo atleta sul-americano, mas o clube do litoral inglês recusou.

Com isso, a representação de Londres estuda uma nova oferta onde, além de subir o valor fixo apresentado na última vez, elencará bônus por metas contratuais onde espera, enfim, satisfazer as vontades do Brighton. Algo que, mediante a vontade de Moisés Caicedo, soa como a última barreira a ser ultrapassada para avançar na concretização do negócio.

