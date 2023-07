Presidente da Lazio fala sobre interesse em Fred

O presidente da Lazio, Claudio Lotito, esbanjou sinceridade ao comentar sobre a possibilidade do clube italiano fazer uma proposta visando a contratação do meio-campista brasileiro Fred, do Manchester United.

Segundo palavras que foram veiculadas pelo jornal italiano Il Messaggero, existia a intenção da diretoria laziali em fazer uma oferta pelo jogador que parece estar mais próximo da saída do que de permanecer no United para 2023/2024.

Entretanto, Lotito garantiu que o técnico Maurizio Sarri tem outros planos para a formação de elenco da Lazio. Pontuando, inclusive, que o argentino Giovanni Lo Celso, do Tottenham, foi outro nome que não passou pelo ‘crivo’ do treinador.

“Eu estava preparado para iniciar conversas com o Manchester United e fazer uma oferta pelo Fred, mas Maurizio Sarri me disse que não, ele não quer o Fred. Ele fez o mesmo com Lo Celso… Sarri quer (Piotr) Zielinski e (Samuele) Ricci”, detalhou o presidente do clube da capital da Velha Bota.

Com isso, o clube que segue tendo maior favoritismo na busca pela contratação de Fred é o Galatasaray, da Turquia. Existe, inclusive, otimismo por parte dos dois lados e, se não houver uma mudança drástica no atual estágio de conversas, a tendência é de efetivação do negócio ainda nos próximos dias.