Presidente do Barcelona comenta sobre chegada de Vitor Roque

Mesmo que oficialmente o Barcelona não tenha feito publicação em seus canais de comunicação sobre o tema, o negócio envolvendo a aquisição do atacante Vitor Roque junto ao Athletico-PR é dado como certo.

Além da documentação entre as partes já ter sido assinada, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, reforçou nesta terça-feira (11), em palavras veiculadas pelos diários Sport e Mundo Deportivo, já contar com Vitor Roque como reforço.

Entretanto, o mandatário da representação catalã não deixou de demonstrar certo caráter de incerteza sobre qual o exato momento em que o avante de 18 anos de idade será efetivamente integrado ao plantel:

“Já está contratado. Temos esse plano de viabilidade, e está previsto em janeiro ou junho (de 2024)… A não ser que melhorem as circunstâncias. O fato é que o contrato está feito e assinado, e o jogador já é do Barcelona. Ele é ‘jogo bonito’.”

Independente de qual seja o exato mês que Vitor Roque viajará para a Europa, fato é que isso não deve ocorrer antes do término da temporada 2023. Fazendo, assim, com que o Athletico-PR tenha sua principal força ofensiva na reta final de ano onde, além do Brasileirão, está vivo na Copa do Brasil e também na Libertadores.

