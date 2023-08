Presidente do Bolívar garante estar ‘orgulhoso’ da equipe

Mesmo sem conseguir atingir o almejado sonho de igualar sua melhor campanha na história da Libertadores (tendo chegado, em 2014, na semifinal), o sentimento no Bolívar é de orgulho com a trajetória da equipe na Liberta deste ano.

Segundo declarou o presidente da equipe boliviana, Marcelo Claure, as apresentações da equipe na competição mostraram nível de competição onde ‘jogaram de igual pra igual contra os grandes da América do Sul’:

“Orgulhoso da minha equipe. Uma grande participação na Libertadores. Encheram-nos de ilusão, um país inteiro, ao jogar de igual para igual contra os grandes da América do Sul, em casa e fora. Há muito a melhorar e vamos continuar a trabalhar. Boa noite, Bolívia.”

Com a queda na competição continental, o Bolívar volta suas atenções para a disputa do Campeonato Boliviano onde a Academia precisa tirar uma diferença considerável do atual ponteiro da competição. Restando nove partidas para o fim, a equipe dirigida pelo técnico Beñat San José está em terceiro lugar com 41 unidades, oito a menos do que o líder e arquirrival, The Strongest.

Nessa competição, a próxima partida do clube celeste será somente no dia 17 de setembro, contra o Always Ready. Isso porque as competições locais foram interrompidas para a disputa das duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.