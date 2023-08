Presidente do Bolívar, sobre o Athletico-PR: ‘Batalhar contra um grande rival’

Nas primeiras horas desta terça-feira (1), o presidente do Bolívar, Marcelo Claure, desembarcou na cidade de La Paz onde acompanhará a partida pelas oitavas de final, contra o Athletico-PR, no Estádio Hernando Siles.

Claure tratou de destacar a importância do compromisso marcado para às 21h (de Brasília) onde pontuou ser o jogo continental mais importante da história do clube desde a semifinal da Libertadores 2014. Na oportunidade, o clube boliviano foi eliminado pelo Nacional, do Paraguai.

“Hoje, temos o jogo internacional mais importante desde a Libertadores de 2014. O Bolívar é um time lutador, temos um bom elenco e acho que podemos fazer o que sempre fazemos, lutar contra um grande rival”, frisou.

Marcelo Claure também tratou de comentar sobre o recente evento feito junto aos sócios do clube para apresentar o terreno onde será construído o novo estádio do clube, situado no bairro de Tembladerani, local onde foi demolido o antigo Estádio Simon Bolívar.

“(A inauguração do novo estádio) Será um dia lindo, é um sonho pelo qual ansiamos e, finalmente, tudo está pronto para começarmos a construir nosso novo estádio. É o sonho de todo bolivarista”, concluiu o mandatário.