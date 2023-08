Presidente do Olimpia manda mensagem para jogo contra o Flu

Após ser derrotado por 2 a 0 no primeiro duelo das quartas de final, o Olimpia se apega a força da sua torcida para avançar na Libertadores da América.

Para isso, o Defensores Del Chaco será um verdadeiro caldeirão diante do Fluminense, que precisa suportar as investidas do Decano.

Em conversa com a Tigô Sports, o Olimpia começou a sua campanha de mobilização para reverter o placar e o presidente Miguel Carona mandou mensagem ao seu torcedor.

“Não está morto quem briga e vamos lutar muito. Dois a zero é um resultado complicado em futebol, mas podemos virar. Quando marcarmos um gol, tudo vai mudar”, declarou, antes de completar:

“O plantel está otimista. Foi um jogo complicado, contra um rival difícil, mas o Olimpia saiu vivo. Vamos brigar de corpo e alma dentro de campo”.