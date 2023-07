Presidente do Peñarol descarta saída de Abel Hernández

Após vencer o Apertura, o Peñarol caiu de rendimento no Intermedio e começa a sentir de perto a crise nos bastidores.

O nome que mais agita os dirigentes do Carbonero é Abel Hernández, que teria uma oferta do Vasco da Gama.

Em conversa com a rádio Sport 890, Ignacio Rugilo, descartou a saída do centroavante nesta janela de transferências.

“Não existe a possibilidade de ele ir embora do Peñarol. Antes de tudo, o Abel Hernández tem contrato conosco e está tudo em dia. Não há motivos para a quebra do acordo”, disparou.

A declaração freia o ímpeto do centroavante, que havia se animado com a chance de ir embora do Peñarol nesta janela de transferências.

