Provocou o Palmeiras? Guardiola posa com a camisa do Boca Jrs; entenda

Considerado o maior técnico da atualidade, Pep Guardiola levou a torcida do Boca Juniors a loucura por aparecer com a camisa Xeneize.

O motivo da imagem se deu por conta de Andrés Ibarra, candidato à presidência do Boca Juniors no fim do ano.

Durante a sua estadia em Manchester, ele aproveitou para conhecer as instalações do City e, ao término do passeio, encontrou Guardiola para uma conversa sobre metodologia.

Sem perder a oportunidade, Ibarra deu a Pep Guardiola uma camisa do Boca e, juntos posaram para uma foto.

Mundial de Clubes

Vale citar que Boca Juniors e Manchester City podem se encontrar na final do Mundial de Clubes. Se o Boca vencer a Libertadores, ele será o representante da América no torneio internacional.