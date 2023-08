Próximo destino de Tetê deve ser o Galatasaray

Atacante com direitos federativos recentemente encerrados junto ao Shakhtar Donetsk, mas que atuou na última temporada por Lyon e Leicester City, Tetê está próximo de disputar a próxima temporada do futebol europeu pelo Galatasaray.

Leia mais: Apesar da vaga, treinador do Bolívar critica arbitragem

Gabriel Heinze dá forte declaração pós-queda para o Corinthians

Segundo informação veiculada pelo jornalista Fabrizio Romano através de seu perfil nas redes sociais, o acordo entre o clube da Turquia e o jogador de 23 anos de idade para a contratação sem já foi, inclusive, assinado.

Os termos para que o atleta revelado na base do Grêmio aceitasse a proposta do Galatasaray foram um vínculo com quatro anos de duração e salário na casa dos 2,5 milhões de euros por temporada. Algo que, na cotação atualizada, seria equivalente a R$ 13,4 milhões.

Apesar da concretização apontada no aspecto burocrático, o clube da cidade de Istambul ainda não se pronunciou oficialmente sobre a contratação do atacante brasileiro, algo que deve ocorrer nos próximos dias.

Tendo surgido de maneira promissora no Tricolor gaúcho, Tetê sequer chegou a aparecer entre os profissionais e saiu do clube após empresários do atleta entrarem em conflito com Renato Portaluppi, no início de 2019. Depois disso, o jogador acabou deixando o Imortal rumo ao futebol ucraniano, defendendo o Shakhtar por quatro temporadas antes do empréstimos recentes para França e Inglaterra.