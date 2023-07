Próximo do Internacional, Sergio Rochet se despede do Nacional

Através de seus canais oficiais, o Nacional fez uma publicação de despedida para o goleiro uruguaio Sergio Rochet, uma das referências técnicas e de liderança no elenco do Bolso desde sua chegada ao clube, em 2019.

“Não podemos expressar em palavras a gratidão e carinho que sentimos para com nosso capitão, Sergio Rochet. Obrigado, Chino, por ser uma referência dentro e fora dos campos. O Nacional sempre será sua casa”, inseriu o clube de Montevidéu na legenda de um vídeo que contém o depoimento do arqueiro de 30 anos de idade.

Formado nas categorias de base do Danubio, Rochet foi para o futebol europeu em 2014 onde passou um considerável período no Velho Continente, defendendo AZ Alkmaar (Holanda) e Sivasspor (Turquia) antes de retornar para o Uruguai e jogar pelo clube do qual é torcedor declarado:

“O Nacional, pra mim, é grande parte da minha vida. Nasci e me criei com a camisa do Nacional. Defender o Nacional como jogador, como torcedor, pra mim, é o máximo. Não quero sofrer gols, não quero perder, sou muito exigente nisso. Era um sonho estar do lado dessa torcida, assistia desde pequeno. Quando estava na Holanda, na Turquia, eu sempre olhava e dizia que queria estar ali, debaixo daquelas três traves, algum dia. E isso, por mais que tenha durado o que durou, é algo que levo por toda a minha vida.”

Desta forma, ganha força a informação recentemente difundida de que o Internacional tem conversas avançadas para se reforçar com o atleta charrúa. Nome esse que, curiosamente, esteve perto do Grêmio no período em que Luis Suárez avançou nas conversas para reforçar o Imortal além de ter enfrentado o próprio Colorado, no passado recente, em dois jogos pela fase de grupos da Libertadores.

