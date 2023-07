Próximo reforço estelar da MLS pode ser Sergio Ramos

Sem clube desde que deixou o Paris Saint-Germain em passagem um tanto quanto frustrante, o zagueiro espanhol Sergio Ramos teve seu nome ligado a Major League Soccer (MLS) em informação ventilada pelo famoso veículo catalão Mundo Deportivo.

Não há maiores informações sobre qual seria o estágio real das conversas. Entretanto, sabe-se que a tendência é que ele não faça parte da verdadeira ‘onda’ de nomes vindos da Europa contratados pelo Inter Miami, pelo contrário.

Isso porque o Los Angeles FC é a franquia apontada como tendo maior interesse na contratação do defensor de 37 anos de idade e que fez a maior parte de sua vitoriosa trajetória com a camisa do Real Madrid.

A possibilidade, aliás, não tem sido vista como algo ‘ao acaso’. Além da visibilidade e condição técnica de Sergio Ramos, a possibilidade de reestabelecer uma rivalidade entre o zagueiro espanhol e os ex-jogadores do Barcelona que rumaram para o Inter Miami é tema visto como uma interessante situação para reforçar o interesse no defensor.

Vale destacar que, antes do surgimento do interesse vindo da MLS, o Flamengo foi equipe apontada no continente americano como tendo contatato o staff do zagueiro para saber as condições para viabilizar o negócio. Porém, a questão salarial teria sido o principal entrave, já que Sergio Ramos não estaria disposto, ao menos naquele momento, a abrir mão do patamar de vencimentos que tinha no Paris Saint-Germain.