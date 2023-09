Qual é a posição do Inter Miami na MLS?

Conhecido no cenário mundial como ‘time de Lionel Messi’, o Inter Miami trabalha por uma recuperação na Major League Soccer.

KTO MLS: Messi não marca, mas Inter Miami vence

Após a contratação do argentino, o time norte-americano busca dias melhores no torneio nacional e conta com a qualidade do melhor jogador do mundo.

Desde a sua chegada, Messi alterou o patamar do clube, que até faturou o título da Leagues Cup de forma inesperada.

Agora, a expectativa é que ele ajude o Miami a voar na MLS e, quem sabe, carimbar uma vaga nos playoffs.

Classificação

Em três jogos na MLS, o Inter Miami de Messi teve duas vitórias e um empate. A vaga para o mata-mata ainda é um sonho distante, já que o time aparece na 14ª posição, com 25 pontos, oito a menos que o DC United.

Vale citar, que o clube tem mais nove jogos antes de fechar a fase de classificação do torneio.