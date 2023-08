Quando será o próximo jogo de Cavani no Boca Juniors?

O atacante Edinson Cavani é uma das sensações do Campeonato Argentino, que retoma nesta quinta-feira com vários jogos e cobertura do Futebol Latino.

Após um primeiro semestre negativo e com muita crise dentro e fora de campo, o time Xeneize aposta no seu centroavante para buscar novas conquistas nacionais.

Diante do cenário, Cavani está na ponta dos cascos para estrear e começar a marcar gols com a camisa Xeneize.

O seu próximo compromisso será na sexta-feira, quando o Boca Juniors recebe o Platense, na temida La Bombonera.

Apesar da Libertadores da América na próxima jornada, Cavani e seus companheiros vão a campo, já que o intervalo entre os jogos é de cinco dias.