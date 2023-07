Quando será o próximo jogo de Messi no Inter Miami?

Após uma estreia de gala com a camisa do Inter Miami, Lionel Messi já anima o torcedor para o próximo duelo.

Leia Mais: Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023: Um Torneio de Capacitação e Conquistas Brilhantes

Copa do Mundo Feminina 2023: O Despertar do Futebol das Mulheres

Como a MLS está parada, os clubes norte-americano disputam a Leagues Cup, onde aparecem na chave J ao lado de Cruz Azul e Atlanta United.

Com 3 pontos na classificação, o Inter Miami volta a jogar na terça-feira, quando encara o Atlanta United, a partir das 20h30 (Horário de Brasília).

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!