Quantos gols Messi precisa para se tornar o maior artilheiro do Miami?

Em sua estreia na Major League Soccer, Lionel Messi ajudou o Inter Miami a quebrar a seca de vitórias e derrotar o New York Red Bull por 2 a 0.

Nos minutos finais, Messi teve a ajuda dos companheiros e, em lance plástico, apareceu na pequena área para completar ao fundo da rede.

O gol marcado foi o 11º do argentino com a camisa do norte-americano, onde começa a escrever uma história grandiosa.

Em pouco tempo, Messi já começa a sonhar com a artilharia histórica do clube, que no momento, ainda tem Higuaín com 29 tentos.

Entre os argentinos, Leonardo Campaña, atual centroavante do Miami, aparece com 18. Ou seja, além de superar o companheiro, Messi tem que descontar mais 18 gols do compatriota.