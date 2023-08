No Deportivo Pereira, Quintero prefere focar mais em sua equipe do que no Palmeiras

Buscando dar um novo passo de caráter histórico em sua primeira participação na Libertadores, o Deportivo Pereira abre sua disputa de quartas de final contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em solo colombiano.

Leia mais: Tevez se reencontra com ex-companheiro em situação distinta

KTO Sul-Americana: Gil marca e Corinthians bate Estudiantes

Nome com passagem pelo Brasil em clubes como Fortaleza, Juventude e Vasco, o zagueiro Juan Quintero entende ser importante analisar os pontos fortes de seu adversário. Entretanto, frisou ser igual ou mais importante do que isso entender a melhor forma de implementar o estilo de jogo da equipe que fará o primeiro compromisso em seus domínios:

“Acredito que precisamos focar no nosso trabalho, claro que com foco no Palmeiras, mas mirar naquilo que devemos fazer. Espero ajudar com o conhecimento que tenho do Palmeiras por ter atuado no futebol brasileiro, sabendo do estilo de jogo deles, então, posso falar para os meu companheiros. Entretanto, ressalto que temos que focar no nosso jogo e naquilo que vamos propor no jogo para conseguir a classificação.”

Em sua primeira temporada no país natal depois de retornar da experiência no futebol brasileiro, Quintero avalia que a ideia é o Deportivo Pereira aproveitar a experiência continental jogo a jogo, sem estabelecer, necessariamente, um objetivo em especial:

“Estamos fazendo um trabalho importante, escrevendo nossa história na competição com os pés no chão e muita humildade. Nosso objetivo é ir passo a passo, jogo a jogo e, agora, estamos focados totalmente no Palmeiras. Serão dois jogos difíceis, mas sabemos que podemos fazer grandes partidas. Vamos trabalhar muito forte para poder conseguir uma classificação histórica, se Deus quiser.”