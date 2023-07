Quintero se torna reforço de clube que disputa a Libertadores

O meio-campista Juan Fernando Quintero está de volta ao futebol argentino. Ao menos, é isso que aponta informação veiculada pelo jornalista César Luis Merlo onde o Racing teria acertado a contratação do colombiano de 30 anos de idade.

Segundo o relato do profissional de imprensa, as partes acertaram os termos em caráter verbal onde o atleta assinará contrato com validade até dezembro de 2026 junto ao clube de Avellaneda.

Apesar de não ser necessariamente uma novidade para Quintero jogar no país em questão, a experiência terá tom de ineditismo pelo fato de ser sua primeira chance de defender, na Argentina, um clube diferente do River Plate.

Formado na base do Envigado (mesmo clube onde se formou James Rodríguez, outro que recentemente mudou de clube), Juan Fernando Quintero passou pelo Atlético Nacional antes de suas experiências na Europa em Pescara (Itália), Porto (Portugal) e Rennes, da França.

Além do River, onde passou por duas vezes, o meia defendeu o Shenzhen (China) antes de sua última equipe, o Junior Barranquilla. Apesar de grandes expectativas alimentadas com seu retorno à Colômbia, foram apenas sete jogos com um gol marcado onde diferenças com o técnico Hernán Gómez teriam levado o acordo a ser precocemente encerrado.

Vale ressaltar que, nesta semana, o Racing disputará as oitavas de final da Libertadores onde, diante do Atlético Nacional, faz o confronto de ida na próxima quinta-feira (3).