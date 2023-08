Quintero tem atuação de gala e anima Racing na Libertadores

Juan Quintero chegou ao Racing e, em pouco tempo, mostra o seu valor dentro das quatro linhas pelo time de Avellaneda.

LEIA MAIS: Juiz tenta segurar atleta em campo e protagoniza cena engraçada; assista

KTO Argentino: Racing vence e Estudiantes de La Plata perde outra

Na noite do último sábado, o camisa 8 deu show na vitória do Racing por 2 a 1 contra o Tigre, em jogo da 2ª rodada do Argentino.

No primeiro gol, Quintero entortou o seu adversário, invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro.

Pouco depois, o camisa 8 deu passe na medida para () entrar sozinho na grande área e desviar de coxa.

Agora, fica a expectativa para que ele repita a atuação na quarta-feira, quando o Racing decide a sua vida diante do Boca Juniors.