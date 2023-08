Racing oficializa reforço de peso para a Libertadores

Após uma passagem frustrante pelo Junior Barranquilla, Juan Quintero está de volta ao futebol argentino e vai defender o Racing.

Através das redes sociais, o meio-campista surgiu com a camisa do time de Avellaneda e mostrou que chegou com sede de vitória.

No Racing, Quintero vai defender a camisa 8 e se torna a principal aposta para a Libertadores da América, onde o time aparece nas quartas de final.

River Plate

Na Argentina, Quintero é muito conhecido pelas duas passagens com a camisa do River Plate. A com mais destaque foi a primeira, onde faturou a Libertadores em 2018.