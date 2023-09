Atacante Rafa Silva projeta nova participação na Champions asiática

Com o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões da Ásia, o Jeonbuk Hyundai conheceu os seus adversários na primeira fase. Para chegar longe, o time coreano possui entre os seus trunfos o brasileiro Rafa Silva, atacante que conhece muito bem a competição.

Vencedor da disputa em 2017, época em que defendia o Urawa Reds (Japão), o ex-jogador de clubes como Corinthians, Coritiba e Cruzeiro falou sobre a satisfação de participar novamente da principal competição entre clubes do futebol asiático:

“Era um sonho (participar novamente) desde que saí do Japão. Estou muito feliz e motivado para jogar novamente essa competição tão importante.”

Na sua análise, a melhor estratégia é fazer com que o time aproveite o fator casa e ‘suporte a pressão’ como visitante. Dessa forma, o Jeonbuk poderá somar os pontos necessários visando uma classificação segura rumo ao mata-mata da Champions na Ásia.

“De 2017 até agora muita coisa mudou, mas, pela experiência que tenho, precisamos fazer uma boa fase de grupos e, quando chegar no mata-mata, é jogar com inteligência e usar ao nosso favor o fator casa para vencer os jogos. Acho que, para isso (avançar no campeonato), é preciso suportar a pressão dos jogos fora de casa, ter um time sólido com poucas falhas. O nosso time está em uma crescente boa e acredito que chegaremos fortes para a competição”, contou.

O primeiro compromisso do time de Rafa Silva e companhia nesta disputa está marcado para o próximo dia 20 de setembro, diante do Kitchee (Hong Kong). Além do clube em questão, o Jeonbuk Hyundai terá como oponentes o Lion City Sailors (Singapura) e o Bangkok United (Tailândia).