Reinaldo Rueda é anunciado como técnico de seleção da Concacaf

Treinador conhecido do público brasileiro por sua passagem pelo Flamengo, o colombiano Reinaldo Rueda está novamente empregado após a apagada segunda oportunidade em que treinou a seleção da Colômbia.

Isso porque a Federação Nacional de Futebol de Honduras (Fenafuth) anunciou a contratação do profissional de 66 anos de idade naquela que será sua segunda chance de trabalhar com a seleção hondurenha.

Entre 2006 e 2010, Rueda dirigiu os Catrachos logo depois do Mundial da Alemanha e conseguiu atingir o importante objetivo de reconduzir Honduras para a fase de grupos da Copa do Mundo ocorrida na África do Sul. Entretanto, caindo ainda na primeira fase em chave onde também estavam Suíça, Espanha (que viria a ser campeã) e Chile.

Ao todo, Reinaldo Rueda tem como histórico na seleção hondurenha 58 jogos entre amistosos, Copa do Mundo, a extinta Copa Centroamericana, Copa Ouro e Eliminatórias da Concacaf. Dentro dessa amostra, o retrospecto é de 31 vitórias, nove empates e 18 reveses.

Após a campanha decepcionante especialmente na última Copa Ouro onde caiu na primeira fase (na chave também estavam México, Qatar e Haiti), as atenções dos Catrachos estão totalmente voltadas, neste momento, para a próxima edição da Liga das Nações da Concacaf, programada para iniciar no próximo mês de setembro.

