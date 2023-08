Relembre 5 atacantes que passaram pelo Brasil e atuam na América

Conhecido por ter o futebol mais ofensivo da América do Sul, o Brasil sempre busca no mercado continental nomes para ocupar a camisa 9.

Devido a evolução do jogo, o ‘matador’ está em extinção, mas sempre surgem nomes na América que despertam a atenção no Brasil.

Por conta disso, o futebol brasileiro aposta em nomes que nem sempre dão resultado e acabam indo embora sem deixar saudades. Em outros casos, a contratação dá certo e o resultado é muita bola na rede.

Confira alguns nomes que passaram por aqui e atuam na América do Sul:

. Guerrero: O experiente peruano teve uma verdadeira coleção com passagens por Corinthians, Flamengo, Inter e Avaí. Agora, sem espaço na primeira prateleira do continente, ele se aventura na LDU, do Equador.

. Boselli: Após muito sucesso no México, o argentino desembarcou no Corinthians, mas teve dificuldades com o esquema de Fabio Carille. Em sua volta ao solo argentino, curte os últimos momentos da carreira no Estudiantes de La Plata.

. Barcos: O argentino fez sucesso no Equador e chegou ao Brasil sob desconfiança. Se tornou ídolo/vilão no Palmeiras e ainda colecionou passagens no Grêmio e Cruzeiro. Hoje em dia, Barcos defende o Alianza Lima.

. Pabón: O mais desconhecido da lista vestiu as cores do São Paulo. Sem sucesso, ele foi embora e agora vive um bom momento com a camisa do Atlético Nacional.

. Borja: Com um perfil mais tímido, Borja teve passagens por Palmeiras e Grêmio. Com poucos altos e muitos baixos, o colombiano foi embora sem deixar saudade e, atualmente, veste as cores do River Plate.