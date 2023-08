Rival do Athletico, Bolívar aplica goleada histórica

Nas oitavas de final da Libertadores da América, o Bolívar começou a eliminatória com o pé direito ao bater o Athletico por 3 a 1.

O placar a favor dos bolivianos deixa a equipe otimista para o segundo jogo, que será realizado na Arena da Baixada.

Enquanto a Libertadores não entra em cena, no torneio local o Bolívar mostra sua força e confirma o ótimo momento.

Em duelo contra o Blooming, o triunfo por 6 a 1 dentro de casa animou o seu torcedor para o reencontro diante dos brasileiros.

Com a goleada a seu favor, o Bolívar ocupa a 3ª colocação, com 38 pontos, quatro a menos que o The Strongest.