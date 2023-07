Rival do Fla, Olimpia demite Diego Aguirre

A passagem de Diego Aguirre no Olimpia acabou. O treinador não resistiu a mais um insucesso no comando do elenco e foi demitido.

As duas derrotas no Paraguaio e a eliminação na Copa Paraguay, diante do San Lorenzo, potencializaram a crise.

O grande motivo pela troca no comando é o temor do desempenho do time na Libertadores da América, quando encara o Flamengo.

Agora, a expectativa é que a diretoria trabalhe forte nos bastidores e tenha um substituto o mais rápido possível.

Confira o comunicado do Olimpia:

Agradecemos al Profesor Diego Aguirre y a todo su Cuerpo Técnico por el tiempo de trabajo al frente de la Institución. Un profesional intachable, un trabajador incansable, una excelente persona. ¡Le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros! pic.twitter.com/dClKEEOkM2 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) July 20, 2023

