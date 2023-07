Rival do Fluminense, Argentinos Jrs embala na temporada

A partir da próxima semana, a Libertadores da América volta ao calendário do continente e o Argentinos Juniors aguarda ansiosamente a série contra o Fluminense.

Leia Mais: Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023: Um Torneio de Capacitação e Conquistas Brilhantes

Copa do Mundo Feminina 2023: O Despertar do Futebol das Mulheres

Com o primeiro jogo dentro de casa, a expectativa é conquistar um bom placar e chegar vivo para o jogo no Maracanã.

Embalou

Neste fim de semana, o time de Gabriel Milito conseguiu um feito importante, ao derrotar o San Lorenzo fora de casa.

Além de bater um gigante do país, o Argentinos Juniors engatou o segundo triunfo consecutivo na temporada, algo que estava difícil de ocorrer.

Agora, a expectativa é que o time possa embalar de vez e chegue longe no cenário continental para quem sabe, faturar o bicampeonato.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!